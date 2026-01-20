Pnrr: informativa Giorgetti in Cdm su risultati

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in merito ai risultati conseguiti nella riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, nell’ambito della riforma n. 1.1...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in merito ai risultati conseguiti nella riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, nell’ambito della riforma n. 1.11 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si legge nella nota del Cdm.