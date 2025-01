Pnrr italiano: il governo esclude richieste di proroga

Impegni chiari e scadenze rispettate

Il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, ha recentemente chiarito che il governo italiano non intende richiedere proroghe per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questa dichiarazione arriva in un momento cruciale, in cui l’attenzione è rivolta alla realizzazione degli obiettivi fissati per il 2026. Foti ha sottolineato l’importanza di mantenere la coerenza con gli impegni assunti, affermando che “è evidente che avevamo assunto degli impegni e dobbiamo essere coerenti con gli impegni che abbiamo assunto”.

Misure in valutazione

Il ministro ha anche accennato a misure specifiche che sono attualmente sotto esame da parte del governo. Queste misure sono fondamentali per garantire che gli obiettivi prefissati possano essere raggiunti. Foti ha dichiarato: “Verificheremo se hanno la possibilità concreta di realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi o meno”. Questo approccio riflette una volontà di monitorare attentamente l’implementazione del Pnrr e di apportare eventuali modifiche necessarie per garantire il successo del piano.

Possibili modifiche al Parlamento

In caso di situazioni che possano ostacolare il rispetto delle scadenze, il governo è pronto a proporre modifiche al Parlamento. Foti ha avvertito che tali modifiche potrebbero essere le ultime e che la loro presentazione dovrebbe avvenire entro il mese di aprile. Questo suggerisce una certa urgenza nel garantire che il Pnrr continui a progredire senza intoppi, nonostante le sfide che potrebbero sorgere lungo il cammino.