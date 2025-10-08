Pnrr: Mantovani (FdI), 'Europa promuove Italia grazie lavoro governo Meloni'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "L’Europa riconosce ciò che in Italia qualcuno finge di non vedere: il Governo Meloni sta guidando con serietà, efficienza e visione una grande operazione di rilancio economico. Lo testimonia la quarta relazione annuale della Commissione europea ch...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "L’Europa riconosce ciò che in Italia qualcuno finge di non vedere: il Governo Meloni sta guidando con serietà, efficienza e visione una grande operazione di rilancio economico. Lo testimonia la quarta relazione annuale della Commissione europea che colloca l’Italia tra i Paesi leader nell’attuazione del Pnrr, con oltre il 65% delle risorse già erogate.

Un dato che rispecchia una gestione rigorosa e una strategia chiara, restituendo credibilità alla nostra Nazione in Europa. Questo obiettivo conferma che il Pnrr, sotto la guida del Governo Meloni e del ministro Foti, è finalmente un piano competitivo e concreto". Così Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Politiche dell’Ue.