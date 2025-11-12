Pnrr: Mattarella, 'bene azione Comuni per attuazione, risorse da utilizzare al meglio'

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) - "I risultati che con comprensibile orgoglio l’Anci presenta per le prestazioni fornite nell’attuazione del Pnrr costituiscono una buona notizia per tutti. Il Piano europeo di rilancio è diventato un acceleratore delle professionalità e de...

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) – "I risultati che con comprensibile orgoglio l’Anci presenta per le prestazioni fornite nell’attuazione del Pnrr costituiscono una buona notizia per tutti. Il Piano europeo di rilancio è diventato un acceleratore delle professionalità e delle competenze dei Comuni italiani, che adesso sono a disposizione della società e che sarebbe un dannoso impoverimento di risorse non utilizzare al meglio".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.