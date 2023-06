Home > Askanews > Pnrr, Pichetto: no enormi difficoltà ma ci sono punti da attualizzare Pnrr, Pichetto: no enormi difficoltà ma ci sono punti da attualizzare

Manduria (Ta), 10 giu. (askanews) -“Enormi difficoltà non ci sono ma ci sono piuttosto alcuni punti da attualizzare, il Pnrr è stato fatto in un’epoca che sembra un altro secolo, era un post-Covid per la ripresa, poi è arrivata la questione energetica, infatti in quell’ambito al ministero sto facendo le varie proposte di inserimento di Repower Eu”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando del Pnrr a margine del Forum masseria a Manduria.

Manduria (Ta), 10 giu. (askanews) -"Enormi difficoltà non ci sono ma ci sono piuttosto alcuni punti da attualizzare, il Pnrr è stato fatto in un'epoca che sembra un altro secolo, era un post-Covid per la ripresa, poi è arrivata la questione energetica, infatti in quell'ambito al ministero sto f...