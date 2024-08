Poliambulatori San Gaetano: Risonanza magnetica senza attese in Veneto anche in convenzione

Poliambulatori San Gaetano rappresenta uno dei principali punti di riferimento in Veneto per la diagnostica per immagini, offrendo un servizio di risonanza magnetica (RM) di altissima qualità.

Disponendo di sedi facilmente accessibili, così da servire un’ampia utenza, Poliambulatori San Gaetano si distingue per l’attenzione al paziente e per l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di effettuare risonanze magnetiche senza lunghe attese, sia in regime privato che in convenzione con i principali Fondi Sanitari integrativi e assicurativi. Questo approccio permette di rispondere rapidamente alle esigenze dei pazienti, migliorando significativamente i tempi di accesso ai servizi di cura e trattamento.

Risonanza magnetica aperta e ad alto campo: tecnologie avanzate per un comfort superiore



Poliambulatori San Gaetano ricorre a macchinari di ultima generazione anche per quanto riguarda la risonanza magnetica. Questi dispositivi non solo garantiscono esami di altissima qualità e precisione, ma sono anche progettati per essere più confortevoli per il paziente.

Per esempio, Poliambulatori San Gaetano è uno dei centri dove è possibile fare una risonanza magnetica aperta in Veneto, particolarmente indicata per coloro che soffrono di claustrofobia. Nel dettaglio, si tratta di una tecnologia diagnostica che utilizza campi magnetici per produrre immagini dettagliate dell’interno del corpo umano.

A differenza dei macchinari tradizionali, che sono chiusi e simili a un tubo, quelli per le risonanze magnetiche aperte risultano più spaziosi e accessibili. Questo tipo di risonanza è particolarmente indicata per pazienti che soffrono di claustrofobia, persone sovrappeso, bambini e anziani, poiché riduce l’ansia e il disagio associati all’esame.

Inoltre, Poliambulatori San Gaetano mette a disposizione anche la risonanza magnetica ad alto campo, un macchinario di ultima generazione che sfrutta avanzati sistemi di intelligenza artificiale. La risonanza magnetica ad alto campo utilizza magneti con un’intensità di campo magnetico superiore a 1,5 Tesla (T). Questo tipo di risonanza offre immagini di qualità superiore, con maggiore risoluzione e dettagli più precisi.

Le scansioni sono più rapide e permettono di rilevare le anomalie più piccole, migliorando la diagnosi di patologie complesse come tumori, lesioni cerebrali e malattie cardiovascolari. L’integrazione di queste tecnologie avanzate rende Poliambulatori San Gaetano un centro di eccellenza per la diagnostica per immagini in Veneto.

Servizi in convenzione per un accesso facilitato



Poliambulatori San Gaetano offre la possibilità di accedere ai servizi di risonanza magnetica anche in convenzione con fondi sanitari integrativi e assicurazioni. Questo significa che i pazienti possono usufruire di esami di alta qualità usufruendo di costi contenuti.

La convenzione permette infatti di abbattere le barriere economiche, rendendo la diagnostica avanzata accessibile a una più ampia fascia di popolazione. Questo è particolarmente importante per chi necessita di frequenti controlli o per coloro che devono gestire patologie croniche che richiedono un monitoraggio costante.

La gestione delle prenotazioni è efficiente e mirata a ridurre al minimo i tempi di attesa, grazie a un sistema organizzativo ben strutturato e a un team di professionisti altamente qualificati. L’approccio orientato al paziente di Poliambulatori San Gaetano si riflette anche nella cura con cui vengono gestite le fasi pre e post esame, garantendo un’assistenza completa e personalizzata.

Risonanza magnetica: un approccio integrato per il benessere del paziente



Poliambulatori San Gaetano offre quindi un servizio di risonanza magnetica che combina tecnologie avanzate, accessibilità economica e un approccio orientato al paziente. La disponibilità di macchinari all’avanguardia come la risonanza magnetica aperta e quella ad alto campo, unitamente alla possibilità di effettuare esami non solo in modalità privata ma anche in convenzione con fondi sanitari. Questi elementi rendono i Poliambulatori San Gaetano un punto di riferimento per chi cerca diagnostica di alta qualità senza compromessi sul comfort e sull’accessibilità.

Per chi necessita di esami diagnostici approfonditi e vuole garantirsi un’esperienza confortevole e senza attese, Poliambulatori San Gaetano rappresenta la scelta ideale. La combinazione di tecnologie innovative e un servizio attento alle esigenze dei pazienti fa di questa struttura un eccellente esempio di sanità moderna ed efficiente.