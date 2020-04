Il presidente Mattarella all'Altare della Patria da solo e con la mascherina in questo 25 aprile fortemente diverso dagli altri.

In questo 25 aprile fortemente diverso rispetto agli altri, senza festeggiamenti e commemorazioni per la liberazione dal regime fascista, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato da solo all’Altare della Patria di Roma. Il Capo dello Stato, in una visita che può ritenuta privata, ha portato una corona di fiori al sacello del Milite ignoto che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. Mattarella, con tanto di mascherina, si è soffermato per qualche minuto davanti al monumento dove un solo trombettiere dei Carabinieri ha suonato il “silenzio”, ovvero la sequenza musicale di sole tre note eseguita in cerimonie sia istituzionali che militari.

Mattarella da solo all’Altare della Patria

Come detto l’omaggio di Mattarella può considerarsi una visita privata in quanto non c’erano le autorità civili e militari e neanche il seguito presidenziale e cerimoniale.

Il Presidente della Repubblica, nel religioso silenzio di un Roma bloccata dall’emergenza coronavirus, è salito senza scorta fino al monumento e ha tolto la mascherina solo al momento della deposizione della corona. Poi se l’è rimessa, ed ha sceso così le scale. Il Presidente non ha voluto mancare almeno questo passaggio per la Festa della Liberazione.

La celebrazione del 25 aprile

Il Capo dello Stato era atteso quest’anno in Toscana, in uno dei luoghi delle stragi nazifasciste, ma a causa del coronavirus non è stato possibile svolgere la manifestazione: “La pandemia ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case – afferma il Presidente Mattarella in un discorso scritto – Fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, significa ribadire i valori di libertà, giustizia, e coesione sociale, che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al Tricolore.

L’Italia ha superato, nel Dopoguerra, ostacoli che sembravano insormontabili. Le energie positive che seppero sprigionarsi in quel momento portarono alla rinascita. Il popolo italiano riprese in mano il proprio destino. La ricostruzione cambiò il volto del nostro Paese e lo rese moderno, più giusto, conquistando rispetto e considerazione nel contesto internazionale dotandosi di antidoti contro il rigenerarsi di quei germi di odio e follia che avevano nutrito la scellerata avventura nazifascista”.