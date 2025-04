Domodossola cancella il corteo per il 25 aprile: è polemica

La città di Domodossola ha deciso di cancellare il corteo e la banda per il 25 aprile tra le polemiche e le critiche dell’Anpi e della sinistra.

Domodossola cancella il corteo e la banda per il 25 aprile

Polemica a Domodossola. La cittadina dell’Ossola ha infatti deciso di cancellare il corteo e la banda per oggi, 25 aprile, la Festa della Liberazione.

Domodossola, tra l’altro, fu proprio una città simbolo della Resistenza e fu anche sede della Repubblica dell’Ossola, primo esempio di autogoverno di un territorio liberato. Il motivo per cui il sindaco Lucio Pizzi ha deciso di annullare il corteo e la banda è per i cinque giorni di lutto dopo la morte di Papa Francesco, in ossequi quindi alla raccomandazione di “sobrietà”. Niente corteo, e niente banda musicale. La scelta ha però suscitato diverse polemiche.

La decisione del sindaco di Domodossola di cancellare sia il corteo sia la banda per il 25 aprile ha suscitato forti polemiche. Queste le parole di Franco Chiodo, presidente dell’Anpi provinciale del Verbano-Cusio-Ossola: “siamo veramente contrariati da questa scelta, sulla quale tra l’altro avremmo auspicato un minimo di confronto. Riteniamo che il rispetto di un lutto nazionale non sia infranto da un corteo. Quindi noi come Anpi proporremo di partecipare a un concentramento davanti al Comune e poi insieme fino a Piazza Matteotti dove parteciperemo agli eventi già programmati in precedenza.”