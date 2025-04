Polizia: Fontana, 'tutela sicurezza cittadini con professionalità e coraggio'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "In occasione del 173/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il mio sentito ringraziamento va agli uomini e alle donne che, ogni giorno, con professionalità e coraggio, sono impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’intero ...

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "In occasione del 173/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il mio sentito ringraziamento va agli uomini e alle donne che, ogni giorno, con professionalità e coraggio, sono impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’intero Paese. Un pensiero speciale a chi ha perso la vita in servizio, a cui va la nostra infinita riconoscenza. Il tema scelto per questa ricorrenza, 'Esserci sempre', ben esprime l'impegno della Polizia”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.