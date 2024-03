Polizia: Rosato, 'Barbato esempio di sacrificio e dedizione a Italia'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Nicola Barbato, agente della Polizia che dal 2015 era paralizzato in seguito a gravissime ferite riportate in un’azione anticamorra. Nonostante tutto, anche in questi anni il suo impegno per la legalit&...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Nicola Barbato, agente della Polizia che dal 2015 era paralizzato in seguito a gravissime ferite riportate in un’azione anticamorra. Nonostante tutto, anche in questi anni il suo impegno per la legalità non è mai venuto meno. Esempio di sacrificio e di assoluta dedizione verso il proprio Paese”. Così in una nota Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.