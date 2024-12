Pordenone, incidente sul raccordo autostradale: morto ragazzo di 25 anni

Si spezza troppo presto la vita di un ragazzo di soli 25 anni che, questa mattina, si stava recando al lavoro nei pressi di Pordenone. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe perso la vita nel tratto autostradale tra Cimpello e Sequals.

Pordenone, incidente d’auto sul raccordo autostradale: morto 25enne

Un 25enne di Spilimbergo è morto questa mattina nel tratto autostradale tra Cimpello e Sequals, non troppo lontano da Pordenone. A dare l’allarme è stato, in primo luogo, un passante, che ha visto il corpo del giovane incastrato sotto ad una Volkswagen Golf. La dinamica dell’incidente, che è avvenuto poco dopo le ore 5 di questa mattina, è ancora al vaglio degli inquirenti. Per ora, si sa solamente che il 25enne era uscito molto preso alla mattina, come era solito fare nei gironi feriali, per andare al lavoro. Purtroppo, però, i colleghi del 25enne non l’hanno visto arrivare: lo scontro al raccordo autostradale è risultato per lui fatale.

Pordenone, incidente d’auto sul raccordo autostradale: intervengono i soccorsi

Sul luogo dello scontro, dopo la segnalazione del passante, erano intervenuti gli uomini della Sores con una equipe medica arrivata con l’elisoccorso, un’ambulanza e l’automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pordenone che hanno estratto il corpo dalle lamiere dell’automobile. Per il ragazzo, purtroppo, non c’era già più nulla da fare.