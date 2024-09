Porta Sant'Andrea emerge vittorioso nella Giostra del Saracino.

La 146esima versione della Giostra del Saracino è stata conquistata da Porta Sant'Andrea, un evento storico in cui i quattro quartieri antichi di Arezzo competono contro un simulacro. La lancia dorata era un tributo all'ottocentesimo anniversario delle stimmate di San Francesco. Nikki Perez, vice s...

La 146esima versione della Giostra del Saracino è stata conquistata da Porta Sant’Andrea, un evento storico in cui i quattro quartieri antichi di Arezzo competono contro un simulacro. La lancia dorata era un tributo all’ottocentesimo anniversario delle stimmate di San Francesco. Nikki Perez, vice sindaco di Burbank, California, una nuova città gemellata con Arezzo, ha assistito alla Giostra insieme al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Le quattro gare della giostra sono state abbastanza uniformi con Porta Santo Spirito e Porta del Foro all’inizio e Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea nelle eliminatorie, dove Porta Crucifera ha segnato tre punti sminuiti a uno per una gara lenta. Porta Sant’Andrea ha prevalso chiudendo lo spareggio con tre punti. Durante la processione che precede la Giostra, e poi in Piazza Grande durante l’evento pre-giostra, ci sono stati scontri attualmente sotto indagine dalle forze dell’ordine.