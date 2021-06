Milano, 11 giu. (askanews) – Cosa sono i postbiotici e come si comportano: la professoressa Maria Rescigno, docente di Patologia generale e vicerettore dell’università Humanitas di Milano, ha spiegato ad askanews come i postbiotici siano in grado sia di ridurre i processi infiammatori sia di rinforzare le risposte immunitarie, soprattutto nei bambini, ma non solo.