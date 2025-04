Dopo mesi di speculazioni, Prada compra Versace per 1,25 miliardi di euro, segnando una fusione storica che rimetterà al centro il lusso italiano e la crescita dei brand in portafoglio.

Per mesi, il mondo della moda è rimasto con il fiato sospeso. Prada e Versace, due colossi italiani, stavano per unirsi? L’ipotesi di un matrimonio tra i due brand ha alimentato discussioni e polemiche.

Prada e Versace unite: il matrimonio che sorprende il mondo del lusso

Con l’annuncio ufficiale che Prada compra Versace, il mondo della moda si trova di fronte a una fusione che promette di cambiare radicalmente gli equilibri del settore.Da una parte, entusiasmo per l’unione di due giganti tricolori; dall’altra, divisioni tra analisti. Ma stamattina, dopo la chiusura della borsa di Hong Kong, l’attesa è finita. Il gruppo Prada di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada ha finalmente confermato l’acquisizione della maison Versace per 1,25 miliardi di euro.

L’accordo segna una nuova fase per la griffe della Medusa, che dopo sei anni sotto il controllo di Capri Holdings torna sotto la proprietà italiana . La trattativa era nell’aria da tempo. Già a marzo, la stampa italiana aveva svelato la scadenza del 10 aprile, e ieri, secondo MFF, Lorenzo Bertelli avrebbe avvisato il suo staff di monitorare la rassegna stampa. Inoltre, la scorsa settimana, MFF aveva riportato che un pool di banche, guidato da Goldman Sachs, era pronto a erogare 2,5 miliardi di euro al gruppo Prada. Di questi, 1,5 miliardi sono destinati all’acquisizione di Versace, mentre il resto servirà per rilanciare la maison.

Prada compra Versace: la strategia per raddoppiare il fatturato da 5 a 10 miliardi

Il piano ambizioso di Prada? Rumor dicono quello di raddoppiare il fatturato da 5 a 10 miliardi. L’interesse per Versace era emerso già a gennaio, quando Capri Holdings aveva chiesto a Barclays di inviare il dossier a varie società del settore moda. A dicembre, infatti, Capri aveva cercato di farsi strada con una fusione da 8,5 miliardi di dollari con il gruppo statunitense Tapestry. La trattativa è naufragata a causa di un’azione legale della Federal Trade Commission, ma Capri ha deciso di concentrarsi su Michael Kors.

Nel frattempo, le voci su un possibile accordo tra Prada e Versace si sono intensificate. Quindi Prada compra Versace? A febbraio, si parlava di una trattativa esclusiva. A marzo, la nomina di Dario Vitale come nuovo direttore creativo di Versace, successore di Donatella Versace, ha acceso ancora di più i riflettori. Poi, a New York, Andrea Guerra, CEO di Prada, insieme a Lorenzo Bertelli, ha incontrato il management di Capri Holdings, per continuare le negoziazioni. Tuttavia, l’obiettivo di Prada è stato sempre chiaro: concentrarsi sulla crescita dei marchi in portafoglio.

Ora che l’acquisizione è ufficiale, il futuro di Versace in casa Prada è una nuova sfida. Come evolverà la strategia per far brillare ancora di più il marchio della Medusa? Non ci resta che aspettare.