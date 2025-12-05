Prato: Fondazione Pin, convegno su epr tessile fra normativa e opportunità

Prato, 4 dic. (Labitalia) - Oggi a Prato presso la Fondazione Pin il convegno 'L’epr tessile fra normativa e opportunità', in collaborazione con l’Università di Firenze. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. Il tema dell’evento ri...

Prato, 4 dic. (Labitalia) – Oggi a Prato presso la Fondazione Pin il convegno 'L’epr tessile fra normativa e opportunità', in collaborazione con l’Università di Firenze. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. Il tema dell’evento riguarda gli impatti della nuova normativa in materia e con l’occasione sono state presentate le buone pratiche delle imprese circolari con la partecipazione delle associazioni di categoria del territorio.

L'epr tessile (extended producer responsibility) può rappresentare una grande opportunità per il settore, se adeguatamente gestita. Si tratta di una normativa complessa, i cui punti centrali sono stati definiti da una direttiva europea, che deve essere introdotta in Italia.

Per il distretto manufatturiero di Prato può essere una grande opportunità, a patto che siano coinvolti tutti i soggetti della filiera tessile e moda. Dopo i saluti istituzionali di Debora Giorgi, preside del corso di laurea in Design tessile e moda, e di Giuseppe Lotti, presidente della Scuola di architettura, Massimo Mancini, vicepresidente della Fondazione Pin, seguirà un intervento sull’inquadramento normativo dell'Epr italiana a cura di Filippo Bernocchi, docente sistemi Epr master circular economy presso Luiss business school e coordinatore Bu textile di Aea srl.

Silvia Mazzanti, sustainability manager di Save the duck, interverrà su come un brand possa integrare il riuso, il riciclo e la riparazione nel suo modello di business. Gabriele Innocenti, delegato Economia Circolare Confindustria Toscana Nord; Fabio Marseo, presidente categoria Riuso Confartigianato Imprese Prato; Luca Benedetti, presidente Cna Toscana Centro Federmoda; Nicola Ciolini, vicepresidente Alia racconteranno l'esperienza del distretto pratese e le possibili ricadute della nuova normativa. Sarà, quindi, il momento della presentazione di Crosstex Cross-sectoral Platform for sustainable and circular textile, con Debora Giorgi, Claudia Morea, Maria Rosa Pizzo di Italtel. A seguire gli interventi di Romeo Bandinelli, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze e Marco Bellandi, docente presso il Dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa dell'Università di Firenze. Il convegno si concluderà con un una tavola rotonda che avrà come tema le esperienze concrete di circolarità. Partecipano Stefano Luccisano, ce Macoev; Luca Querci, ceo Cormatex; Alessandro Sanesi, Cardato riciclato pratese; Luca Freschi, ceo Fody società benefit; Francesca Riillo, founder Frii.