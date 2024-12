Strategie per gestire il flusso turistico

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Napoli si prepara ad accogliere un numero crescente di turisti, specialmente nella storica via di San Gregorio Armeno, famosa per i suoi presepi. Per garantire un’esperienza sicura e piacevole, il Comune ha implementato un piano di gestione del flusso pedonale. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione in prefettura per discutere le misure necessarie, coinvolgendo vari rappresentanti delle istituzioni locali.

Misure di sicurezza e servizi potenziati

Durante l’incontro, sono state presentate diverse iniziative, tra cui l’istituzione di un senso unico pedonale nei giorni di maggiore affluenza. Questo provvedimento mira a facilitare la circolazione dei visitatori e a prevenire situazioni di sovraffollamento. Inoltre, saranno attivati tutor turistici che guideranno i visitatori e infopoint per fornire informazioni utili. La Polizia municipale e i Vigili del Fuoco saranno presenti per garantire la sicurezza, mentre il personale sanitario della Asl Napoli 1 Centro sarà dislocato nelle aree a rischio di assembramento per intervenire rapidamente in caso di emergenze.

Collaborazione tra istituzioni

La riunione ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui gli assessori comunali al turismo e alla legalità, e i rappresentanti delle Municipalità. Questa collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide legate all’afflusso turistico e per garantire che Napoli possa offrire un’accoglienza calorosa e sicura. Con l’implementazione di questi piani, la città si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e tradizioni, mantenendo al contempo la sicurezza dei suoi cittadini e visitatori.