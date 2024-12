Monitoraggio costante della situazione sanitaria

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha avviato un monitoraggio continuo della situazione sanitaria, in particolare in relazione a potenziali nuove pandemie. Questo approccio proattivo è fondamentale per garantire una risposta tempestiva e adeguata a eventuali emergenze sanitarie. Il governo ha istituito un gruppo di coordinamento ristretto, il quale si occupa di definire indicazioni operative per l’individuazione precoce di nuovi casi sul territorio nazionale. La collaborazione con le autorità sanitarie internazionali è essenziale per garantire che le misure adottate siano in linea con le migliori pratiche globali.

Piano strategico operativo per le pandemie

In questi giorni, è in fase di aggiornamento il “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico”. Questa revisione mira a migliorare le strategie già esistenti, tenendo conto delle lezioni apprese durante la pandemia di Covid-19. Il ministro della Salute, Luca Ciriani, ha sottolineato l’importanza di avere un piano solido e ben definito, capace di affrontare le sfide future. La bozza aggiornata è stata già trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per una valutazione e un eventuale approvazione.

Rinnovata coesione sociale e gestione delle misure

Ciriani ha anche evidenziato la volontà politica di chiudere un capitolo difficile della storia recente del Paese. Questo implica non solo una revisione delle misure sanitarie, ma anche un’attenzione particolare alla coesione sociale. Il governo ha deciso di annullare le multe emesse contro coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale durante la pandemia, un gesto che mira a favorire un clima di unità e collaborazione tra i cittadini. La gestione delle emergenze sanitarie non riguarda solo la salute fisica, ma anche il benessere sociale e psicologico della popolazione.