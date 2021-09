Presentata la candidatura dell’Italia al World Water Forum 2024

Ferrara, 22 set. (askanews) – L’Italia, considerata il ‘Giardino d’Europa’, con risorse acquifere conservate e una mentalità della sua popolazione radicata nell’amore per la terra e le risorse naturali, rappresenta la condizione geopolitica per ospitare un evento di protezione dell’acqua, come World Water Forum 2024. “L’acqua è la vita quindi, dopo il lungo periodo della pandemia, proponiamo un rinascimento della vita sul nostro pianeta, riorganizzata in una forma diversa”.

La proposta è arrivata da Endro Martini, presidente di Italy Water Forum 2024, che in occasione della RemTech Expo a Ferrara ha illustrato la candidatura italiana a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua.

“Il clima è cambiato – ha detto Martini ricordato alcuni dei temi all’ordine del giorno -. Dobbiamo abituarci a periodi di troppa acqua, quindi a grandi alluvioni, oppure a periodi di poca acqua, quindi a grandi siccità. Collegati poi al tema del cibo.

L’Italia è al centro del Mediterraneo e quello è uno dei bacini mondiali più fragili dal punto di vista dei cambiamenti climatici”.

Numerose le iniziative e gli eventi che potrebbero essere realizzati al Forum del 2024. Insieme al Sacro Convento di Assisi gli organizzatori hanno ideato il primo incontro mondiale delle religioni che dialogheranno sul tema dell’acqua.

“L’innovazione è quella che dovrà caratterizzare il futuro – ha proseguito -, tant’è che noi abbiamo intitolato il nostro progetto ‘Facing a global change’: affrontare un cambiamento globale attraverso un rinascimento dell’acqua. L’acqua è la vita quindi, dopo il lungo periodo della pandemia, un rinascimento della vita sul nostro pianeta, riorganizzata in una forma diversa”.

“Vogliamo vincere questa partita. Abbiamo vinto gli Europei di calcio. Questa è un partita da vincere. Speriamo di vincere il campionato mondiale dell’acqua e di avere nel marzo 2024 il Forum in Italia”.