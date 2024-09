Pressoterapia: cos’è e come funziona

La pressoterapia è un’alternativa, esercitata anche in modo autonomo, al drenaggio linfatico manuale che, invece, può essere esercitato esclusivamente da personale esperto e competente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la pressoterapia e quali sono tutti i suoi benefici.

Pressoterapia

La pressoterapia è una forma di massaggio esercitato in modo autonomo, come alternativa al massaggio linfatico manuale, che può essere esercitato, esclusivamente, da personale competente, in centri autorizzati. L’obiettivo della pressoterapia non è solo quello di ridurre gli inestetismi cutanei, come quelli legati, ad esempio, alla cellulite, ma anche quello di favorire la corretta circolazione linfatica e venosa di arti superiori ed inferiori, che si può verificare a causa di condizioni diverse.

Conosciuta anche come “compressione pneumatica intermittente”, l’obiettivo della pressoterapia è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi linfatico e vascolare di addome, arti inferiori e superiori e di drenare i fluidi corporei apportando ossigeno ai tessuti ed eliminando le tossine.

Pressoterapia: per chi è indicata

La pressoterapia è una tecnica terapeutica non invasiva, ampiamente impiegata in campo clinico ed estetico che, ad oggi, può essere esercitata anche in casa, in totale autonomia, grazie alla progettazione e allo sviluppo di macchinari specifici, destinati all’uso domestico.

Ampiamente utilizzata in campo clinico ed estetico, la pressoterapia può essere impiegata anche in casa, grazie all’utilizzo di macchinari certificati e destinati all’uso domestico, per migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la ritenzione idrica, due condizioni che possono causare anche dolore intenso nella zona interessata, ridurre la capacità di movimento e, a livello psicologico, anche insicurezza e depressione.

La pressoterapia può essere esercitata sia sugli arti inferiori che sugli arti superiori, sulla schiena e sull’addome, per ridurre il dolore causato da un’attività fisica intensa o per drenaggio linfatico.

Pressoterapia: i consigli di Amazon

Fondamentalmente, la pressoterapia può essere utilizzata da tutte quelle persone che godono di buona salute e che hanno bisogno di migliorare la qualità della loro vita, minacciata da situazioni non patologiche che, naturalmente, possono essere affrontate in piena autonomia. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei migliori macchinari per la pressoterapia che

Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Dinamicamed ® PRO 4.0 Pressoterapia Linfodrenaggio Professionale Digitale Classic, Pressoterapia per Casa con 6 Programmi Di Lavoro, 4 Camere d’Aria con 2 Gambali XL, Fascia Addome.

Indicato per il trattamento della cellulite, la ritenzione idrica e la tonificazione dei muscoli, l’apparecchio per la pressoterapia stimola la circolazione sanguigna favorendo il processo drenante e snellente, alleviando i fastidi ai piedi, alle caviglie e alle gambe gonfie, stanche e pesanti. Dotato di diversi programmi di massaggio, l’apparecchio è adatto a tutti e può essere utilizzato in completa autonomia, anche a casa.

FIT KING Massaggiatore per gambe con calore, Pressoterapia Linfodrenaggio per Casa Massaggiatori per gambe per dolore e circolazione

Il massaggio esercitato dalla pressoterapia e il calore emanato, secondo tre diversi livelli che possono essere selezionati a propria scelta, riduce il dolore e il gonfiore di gambe, polpacci, caviglia e piedi. Si consiglia di usare l’apparecchio per circa venti minuti, anche tutti i giorni, poco prima di andare al letto, così da ridurre il dolore sugli arti e poter riposare bene durante la notte.

FIT KING Pressoterapia per casa ricaricabile, Massaggiatore per gambe senza fili per il dolore e la circolazione con riscaldamento e recupero (Medio)

Anche questo modello è stato progettato con lo scopo di imitare il massaggio linfodrenante manuale, così da poter offrire sollievo immediato e ridurre il dolore e il gonfiore degli arti stanchi. Dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro o di studio, l’utilizzo di quest’apparecchio è l’ideale. Può essere utilizzato anche in auto e in ogni altro luogo, anche se lontano da casa.