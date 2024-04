Il mese di Aprile è stato fin qui uno dei più caldi mai vissuti in Italia e le alte temperature hanno fatto ritornare in auge l’annoso problema del surriscaldamento globale. Il caldo fuori stagione può fare piacere, all’apparenza, ma riflettendoci bene, questa situazione potrebbe portare a pericolose conseguenze nel prossimo futuro.

Previsioni meteo: cosa aspettarci da questa settimana

Un po’ in controtendenza con quanto siamo ormai abituati a vivere, nei prossimi giorni si vedrà, invece, un nuovo abbassamento delle temperature nel nostro Paese. Secondo gli esperti del meteo, infatti, dalla giornata del 16 aprile, il freddo tornerà ad interessare lo Stivale. In Italia torneranno anche le piogge, prima al Nord e poi subito dopo al Centro e nelle regioni del Sud. Sopra i 1000 metri, sono attese anche nevicate nel territorio delle Alpi, mentre tutto il Paese sarà colpito da forti venti.

Previsioni meteo: prima il freddo, ma nel weekend torna il sole

L’instabilità del meteo dovrebbe permanere per tutta la settimana, ma in particolare per i giorni di giovedì e di venerdì. Nord, Centro e Sardegna saranno colpiti dalle piogge, ma ancora sotto le medie stagionali, si allineano invece alle più corrette previsioni il Sud e l’area Adriatica. Per un nuovo cambio di prospettiva si dovrà aspettare il weekend, quando probabilmente il sole tornerà a fare capolino sopra le nostre teste.