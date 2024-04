È finita in tragedia una lite avvenuta in un parcheggio nel casertano. In carcere l'uomo accusato di aver commesso l'omicidio.

Avevano litigato nel cortile interno di un condominio per il parcheggio un’auto, ma la vicenda è finita nel sangue. È ciò che è successo a Parete, in provincia di Caserta dove un uomo di 60 anni è stato ucciso da un settantaquattrenne con una pistola calibro 9 posseduta legalmente. L’anziano si trova ora in cella e, al momento dell’arresto non ha opposto resistenza alle forze dell’ordine.

Lite nel parcheggio di un condominio: ucciso uomo di 60 anni

La lite per il parcheggio del mezzo è presto degenerata in urla e grida che hanno attirato le urla del vicinato. È stato in quei frangenti che l’uomo ha estratto l’arma da fuoco con la quale ha colpito per ben tre volte il sessantenne. Una volta consumatasi la tragedia i testimoni hanno chiamato i carabinieri che si sono poi recati nell’abitazione del settantaquattrenne. L’arma del delitto è stata sequestrata.

Il settantaquattrenne non aveva precedenti

Stando a quanto si apprende, in passato pare che ci fossero già stati screzi tra i due. Il 74enne tuttavia avrebbe avuto intenzioni cattive e il risultato è stato la morte dell’uomo con la calibro 9. Gli spari non avrebbero lasciato alcuno scampo alla vittima che si è accasciato, avvolta da una pozza di sangue.