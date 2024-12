Previsioni meteo per il weekend dell'Immacolata: gelo e neve in arrivo

Nel weekend dell’Immacolata l’inverno farà il suo ingresso in Italia, dove le previsioni meteo vedranno un maltempo diffuso causato da un’area depressionaria dall’Europa centrale verso la nostra Penisola, con neve e freddo. Sono previste inoltre precipitazioni a carattere temporalesco e venti fino a burrasca su molte regioni. Nel weekend dell’Immacolata, un nuovo ciclone extra tropicale porterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un netto calo delle temperature e, stando a quanto riportato da 3BMeteo, anche una tempesta di vento con intense mareggiate lungo la costa. Si prevedono nevicate anche a basse quote.

La neve dell’Immacolata: ecco dove scenderà

La neve, stando alle previsioni di 3BMeteo, si riverserà abbondantemente su Alpi e Appennino, anche oltre i 50/60cm sulle zone occidentali. Domenica, proprio a causa dell’ingresso dell’aria fredda sul bacino del Mediterraneo, vedremo nevicate a basse quote anche sull’Appennino.

Venerdì 6 dicembre

Al Nord, cieli nuvolosi su gran parte delle regioni. Sono attese nevicate sui confini alpini a 1000 metri. Al Centro, cieli irregolarmente nuvolosi e anche coperti, con venti tesi dai quadranti settentrionali e calo delle temperature. A Sud si verificheranno precipitazioni mattutine sui settori ionici, mentre sulle altre regioni molto nuvolosi o anche coperti.

Sabato 7 dicembre

Al Nord la giornata inizierà con nebbie in pianura, poi proseguirà con cielo coperto e in serata pioggia possibile neve fino a bassa quota sulle montagne. Al Centro ci sarà invece un graduale peggioramento in serata e in nottata dalla Toscana verso Umbria e Lazio. A Sud nubi sparse e un lento peggioramento del tempo sulla Campania e poi sulla Calabria tirrenica in nottata.

Domenica 8 dicembre

A Nord si vedranno precipitazioni diffuse, specie a Nordest, con neve a basse quote, più sole in Piemonte e Liguria, cieli coperti in Lombardia. Il Centro vedrà maltempo su Lazio, Toscana e Appennini con rovesci intensi e nevicate, e il tempo sarà a tratti instabile sulle Marche. Giornata di maltempo a Sud in Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria, con forti piogge e nevicate sopra i 1000 metri.