In arrivo la tempesta dell'Immacolata: neve e pioggia, le previsioni per oggi e i prossimi giorni

Le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni prospettano l’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda proveniente dalla Groenlandia, che con ogni probabilità porterà a maltempo e forti venti, specie al Sud. Stando a quanto riportato da 3B Meteo, l’ondata di maltempo coinvolgerà anche il medio Adriatico.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 4 dicembre e i prossimi giorni

Nella giornata di oggi, al Nord vi saranno ampie schiarite a nord del Po e nubi sparse, con qualche addensamento in Emilia Romagna. Il Centro sarà caratterizzato da instabilità su Marche e Abruzzo con piogge e locali rovesci intermittenti, con neve sugli Appennini a quote medio alte. Tempo variabile al Sud, in particolare in Sardegna, Sicilia e Campania con alcuni rovesci, che assumeranno carattere temporalesco in Sicilia. L’instabilità si intensificherà nella seconda parte della giornata con piovaschi e temporali su Calabria, Molise e Puglia, uniti al calo delle temperature.

Previsioni meteo per domani, giovedì 5 dicembre

Per domani, giovedì 5 dicembre, sole al Nord, con qualche addensamento in più sulla Romagna, senza piogge. Al Centro, piogge isolate lungo l’Adriatico con debole neve in Appennino e ampie schiarite sulle zone tirreniche, mentre Toscana, Umbria e Lazio resteranno più soleggiate. Le temperature saranno in ulteriore calo al Centro e al Nord.

Previsioni meteo per venerdì 6 dicembre

Per la giornata di venerdì 6 dicembre, al Nord si prevedono nevicate abbondanti sulle Alpi di confine, con locali rovesci sul levante ligure. Nuvoloso la Centro, con qualche fenomeno isolato in Toscana e sul Lazio a partire dalla sera. Pioggia al Sud in Sardegna e su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale, con temperature in aumento.

Previsioni meteo per il weekend dell’Immacolata

Con ogni probabilità, il weekend dell’Immacolata sarà caratterizzato da venti di burrasca oltre i 100km/h. Vento forte anche a metà settimana a causa della formazione di un vortice ciclonico sui bacini meridionali che potrà portare raffiche fino a 100km/h.