Il meteo è costantemente monitorato oltre che dagli esperti anche dai cittadini in vista della settimana che porta alla festa del primo maggio, periodo che per i fortunati può fungere da ultimo ponte lungo di questo momento contornato da diverse festività. Diamo un’occhiata alle temperature ed alle condizioni metereologiche per i prossimi 7 giorni.

La settimana si apre sotto le nuvole

I primi giorni di questa settimana, oggi lunedì 28 e domani martedì 29 vedranno dei peggioramenti significativi sulle isole maggiori, in particolare per il 28 è prevista allerta gialla in Sicilia, come riporta anche Rainews.it

Il 29 invece vedrà persistere il fronte nuvoloso che nelle ore pomeridiane andrà a lambire le zone montane di Alpi ed Appenini, non si esclude la possibilità di vedere delle precipitazioni in queste aree.

Da mercoledì sino al weekend bel tempo

Per mercoledì secondo quanto riportano gli esperti de Ilmeteo.it arriverà un anticiclone africano che farà alzare i termometri sino a temperature prossime ai 28 gradi centigradi.

Un anticipo di estate che perdurerà per tutto il resto della settimana, il 1° maggio quindi sarà soleggiato e con temperature elevate per il periodo su tutto lo stivale. Ci si potrà quindi sbizzarrire con feste e gite fuori porta.

Rainews.it anticipa il quadro per la prossima settimana, annunciando che potrebbe arrivare un nuovo peggioramento. Secondo Ilmeteo.it la situazione potrebbe sì peggiorare ma è ancora presto per saperlo con certezza.