Previsioni meteo: l'anticiclone porta bel tempo, ma in arrivo maltempo

Stabilità atmosferica grazie all’anticiclone

In questi giorni, l’Italia sta vivendo una fase di stabilità atmosferica grazie all’anticiclone che si è spostato dall’oceano Atlantico verso il Mediterraneo, portando con sé anche una componente africana. Questo fenomeno meteorologico garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del territorio nazionale per almeno tre giorni. Secondo Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, favorendo attività all’aperto e momenti di svago per molti italiani.

Rischio nebbia e nubi basse

Tuttavia, nonostante il bel tempo, ci sono alcune zone a rischio di formazione di nebbie persistenti. La Pianura Padana, la Toscana, la Liguria e le coste tirreniche potrebbero essere interessate da banchi di nebbia che ridurranno la visibilità per gran parte della giornata. In queste aree, le nubi basse potrebbero dominare il panorama, mentre le zone montuose e il Sud Italia beneficeranno di un clima più soleggiato e temperature più elevate, che potrebbero superare i 13-14°C.

In arrivo una perturbazione atlantica

La stabilità atmosferica non durerà a lungo. A partire da giovedì 18, una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda in quota, si avvicinerà all’Italia. Questo fronte instabile porterà con sé venti molto forti dai quadranti settentrionali, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì, il maltempo si diffonderà dal Nord verso il Centro-Sud, con la formazione di un ciclone che attraverserà rapidamente il Paese, portando piogge intense e forti venti.

Maltempo e neve in arrivo

Il culmine del maltempo è previsto per venerdì 20, quando venti di tempesta, tra cui Maestrale, Ponente, Libeccio e Grecale, sferzeranno le coste italiane, causando forti mareggiate. Le raffiche potrebbero superare i 100 km/h, rendendo necessarie misure di sicurezza per le attività marittime. Inoltre, il calo delle temperature porterà la neve a scendere sugli Appennini centrali e sulle Alpi, con accumuli significativi oltre i 1000-1300 metri al Sud e fino a zero metri sui confini alpini.

Prospettive per il weekend e Natale

Questa tempesta dovrebbe terminare nella sera di venerdì, aprendo la strada a un weekend di bel tempo, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Tuttavia, i forti venti da Nord potrebbero persistere. Per il periodo natalizio, le previsioni attuali indicano una prevalenza dell’alta pressione, ma è ancora troppo presto per confermare questa tendenza. Gli italiani si preparano a festeggiare il Natale con la speranza di un clima favorevole, ma le sorprese meteorologiche sono sempre dietro l’angolo.