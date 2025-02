Il prezzo del gas a partire dal mese di febbraio è salito ed i suoi valori sono in continua crescita. Questo non è assolutamente un buon segno per gli italiani e per gli europei in generale che si ritroveranno a pagare bollette più salate per i prossimi mesi a venire.

Prezzo del gas in aumento, i dati di febbraio 2025

Il prezzo del gas è in aumento rispetto al mese di gennaio, in generale il suo prezzo ha raggiunto il suo valore massimo e questo non accadeva da ottobre del 2023.

Le quotazioni sulla borsa di Amsterdam, che è il riferimento per il mercato europeo, hanno fatto registrare un rialzo del 3,2%. Un dato che preoccupa e non poco gli analisti poiché vi è il rischio che continui a salire e questo si tradurrebbe in un rialzo cospicuo dei prezzi.

Ora il valore è di 55 euro al mWh

Il prezzo registrato nei primi giorni del mese di febbraio è di 55 euro/mWh. Il verticoso aumento è dettato dalle temperature climatiche più rigide rispetto al recente passato e dalle guerre in corso.

La speranza è che si attesti su questo valore non andando a crescere. Non resta che monitorare il mercato finanziario per avere informazioni aggiornate sulla questione.