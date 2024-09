Prima del Consiglio dei Ministri, c'è stato un incontro tra Meloni, Salvini e Tajani riguardante la questione balneare.

Il tema della rinnovazione delle licenze per le aree di balneazione è il fulcro di un incontro tra i vertici del governo: la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i due Vice Premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, prima della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per le 17.30. Si sta...

Il tema della rinnovazione delle licenze per le aree di balneazione è il fulcro di un incontro tra i vertici del governo: la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i due Vice Premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, prima della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per le 17.30. Si sta aspettando di vedere se il decreto sulle nuove regole per le concessioni balneari, argomento di dibattito nelle ultime ore tra il governo e la Commissione europea, sarà considerato nel Cdm.