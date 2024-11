Primo caso di influenza H3N2 a Genova: allerta per la stagione influenzale

Il primo caso di influenza H3N2 a Genova

Recentemente, Genova ha registrato il primo caso di influenza causata dal virus H3N2, con un ricovero presso il Policlinico San Martino. L’ospedale ha confermato che si tratta di un uomo di 76 anni, il cui quadro clinico è descritto come impegnativo e con sintomi significativi. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale, ha condiviso la notizia attraverso un post sui social media, esprimendo preoccupazione per l’andamento della stagione influenzale.

La variante H3N2 e i suoi rischi

Il virus H3N2 è noto come la variante australiana dell’influenza stagionale. Questa particolare ceppo è associato a un aumento del rischio di complicazioni, tra cui la polmonite, che può essere particolarmente grave per le persone anziane o con patologie preesistenti. Negli ultimi anni, l’H3N2 ha causato un numero significativo di contagi e ricoveri, specialmente nell’emisfero sud, dove ha colpito duramente durante la stagione influenzale.

Preoccupazioni per la salute pubblica

La notizia del primo caso di H3N2 a Genova ha sollevato allerta tra gli esperti di sanità pubblica. Bassetti ha sottolineato che se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione influenzale potrebbe rivelarsi particolarmente difficile. È fondamentale che la popolazione sia informata sui sintomi dell’influenza e sulle misure preventive, come la vaccinazione, per ridurre il rischio di contagio e complicazioni. La sorveglianza attiva e la comunicazione tempestiva sono essenziali per affrontare questa situazione e proteggere la salute della comunità.