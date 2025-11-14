Privacy: Avs deposita Pdl, decadenza immediata dell'attuale Garante

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Stamattina ho depositato la proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra che introduce nuove norme per la nomina del componenti del collegio del Garante della Privacy e sopratutto che, tra le norme transitorie, prevede la decadenza dell’attuale collegio non app...

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Stamattina ho depositato la proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra che introduce nuove norme per la nomina del componenti del collegio del Garante della Privacy e sopratutto che, tra le norme transitorie, prevede la decadenza dell’attuale collegio non appena la legge fosse approvata e, in un tempo massimo di sei mesi, la votazione per le nuove nomine concluse".

Lo dice Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs.

"Non serve aspettare le dimissioni dei componenti di un collegio che evidentemente se ne infischia di molte cose e anche di tutelare l’autorevolezza dell’istituzione che rappresentano. Visto che tutti i partiti concordano con la necessità dell’azzeramento procedano in conferenza dei capigruppo a calendarizzare subito la nostra legge", conclude Piccolotti.