Il decreto Milleproroghe: un intervento atteso

Il decreto Milleproroghe, tradizionale appuntamento di fine anno, si presenta quest’anno con una serie di misure significative che spaziano dalla sanità al turismo, dalla giustizia alla pubblica amministrazione. L’obiettivo del governo è quello di snellire le procedure e offrire un supporto concreto a cittadini e imprese in un periodo di incertezze economiche e sociali. Tra le novità più rilevanti, spicca l’annullamento delle multe da 100 euro per coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale durante la pandemia. Questa misura, tuttavia, si applicherà solo a chi non ha ancora pagato la sanzione, escludendo qualsiasi rimborso per chi ha già provveduto al pagamento.

Proroghe per le imprese e la sanità

Un’altra misura significativa è la proroga di quattro mesi dello scudo erariale, che protegge gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Questa misura, introdotta durante la pandemia, è stata più volte rinnovata per garantire una maggiore sicurezza nella gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, le imprese possono contare su un rinvio di tre mesi dell’obbligo di assicurazione contro le catastrofi, un provvedimento che offre un respiro alle aziende in un contesto economico difficile. Anche la possibilità di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi è stata estesa, permettendo una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro.

Misure per il settore turistico e fiscale

Il settore turistico, duramente colpito dalla pandemia, beneficia di proroghe significative. Tra queste, si segnala l’estensione dei contributi a fondo perduto e il credito d’imposta per le imprese del settore, oltre a procedure autorizzative semplificate per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul fronte fiscale, è stata posticipata al 2026 l’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi. Queste misure mirano a sostenere la ripresa economica e a incentivare gli investimenti, soprattutto in un settore strategico come quello del turismo.