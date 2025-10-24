Puglia: Sasso (Lega), 'in lista M5s candidato palestinese mette kefiah a Gesù e alla Madonna'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Un candidato del Movimento 5 stelle alle regionali pugliesi, Bassam Jarban, mette la kefiah al Bambin Gesù e alla Madonna. Provocazione? Per me è blasfemia. Decaro non prova alcun imbarazzo a tenere in lista uno che offende la fede cristiana, insulta l...

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Un candidato del Movimento 5 stelle alle regionali pugliesi, Bassam Jarban, mette la kefiah al Bambin Gesù e alla Madonna. Provocazione? Per me è blasfemia. Decaro non prova alcun imbarazzo a tenere in lista uno che offende la fede cristiana, insulta la Madonna, attacca gli ebrei, la senatrice Segre e persino i suoi stessi alleati come Renzi? Forse no, considerando che qualche giorno fa cantava allegramente ‘dal fiume al mare’ in piazza a Bari, che ormai tutti sanno che significa la distruzione dello Stato d'Israele".

Così il deputato barese della Lega Rossano Sasso.

"La sinistra, per ideologia e brama di voti, si svende ai simpatizzanti di Hamas come accaduto a Napoli con una candidata di Avs e a Bari con un palestinese che deturpa le nostre immagini sacre. Ormai è evidente: si oppongono a ogni nostra battaglia contro l’estremismo islamico perché poi candidano questi personaggi. Non è tollerabile. Ci auguriamo una condanna netta da Decaro, dal M5s e da tutta la sinistra, altrimenti l'unica parola rimasta per questi signori sarà: vergogna", conclude.