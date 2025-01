I punti del programma fedeltà Fidaty di Esselunga stanno per scadere. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere i punti Fragola accumulati fino a ora.

Punti Fidaty Esselunga: quando scadranno? La data da segnarsi

Non tutti lo sanno, ma i punti del programma fedeltà Fidaty di Esselunga stanno per scadere, il credito accumulato verrà infatti azzerato il prossimo 1° giugno. Il supermercato, periodicamente, azzera i punti Fragola raccolti dai clienti, in quanto il credito fedeltà non è accumulabile all’infinito. In Italia, infatti, esiste una norma che consente di conservare i punti fedeltà per un massimo di cinque anni. L’ultimo azzeramento dei punti dei supermercati della famiglia Caprotti, che quest’anno compirà 30 anni, risale al 2021.

Punti Fidaty Esselunga, scadono presto: ecco cosa devi sapere

Il prossimo 1° giugno, come abbiamo visto, scadranno i punti del programma fedeltà Fidaty di Esselunga. Il 18 maggio prossimo sarà l’ultimo giorno utile per accumulare punti poi, se non si vuole perderli, i clienti avranno due settimane di tempo per ritirare o prenotare premi. Altrimenti, il 1° giugno tutti i punti non utilizzati e maturati entro il 18 di maggio verranno cancellati.