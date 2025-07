Materassi Marion, azienda multata dall'antitrust per pubblicità ingannevole

Multa di 3 milioni alla società detentrice del marchio per pubblicità ingannevole e aggressiva tramite la televisione.

Materassi Marion è finita nel mirino dell’Antitrust per un comportamento scorretto nella vendita dei propri prodotti attraverso la promozione in tv ed ora è stata costretta a pagare una multa salatissima. Vediamo cosa è successo alla famosa azienda di prodotti per dormire.

Materassi Marion, l’Antitrust entra a gamba tesa

Materassi Marion è un marchio appartenente alla società Emme Group S.P.A.

che sin dal suo debutto è entrata nelle case degli italiani con il testimonial Alessandro Greco che presentava materassi rivoluzionari ad un prezzo decisamente conveniente.

Il prezzo, quello è il principale problema dato che secondo le indagini condotte dall’Antitrust questo veniva abbondantemente ribassato per convincere i telespettatori ad acquistare, ma in realtà il bene si doveva pagare a prezzo pieno.

Infatti negli spot non veniva indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni come prevede del 2023 per le offerte promozionali.

L’indagine si basa sull’anno 2024 ma questa pratica scorretta sarebbe proseguita anche nel 2025. Durante gli incontri a domicilio, come riporta Ilfattoquotidiano.it i venditori proponevano modelli diversi da quelli scelti, modelli che spesso comportavano un aumento di 3.000 euro rispetto al prezzo della televendita.

Ammenda per 3 milioni di euro

L’azienda deve pagare all’Antitrust una multa di 3 milioni di euro per aver utilizzato una pratica commerciale scorretta, ingannevole ed aggressiva.

“Le telepromozioni sui materassi hanno invaso le televisioni italiane e letteralmente bombardato i consumatori” questo il commento di Massimiliano Dona presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Quello di Marion è l’ennesimo caso dell’ “Effetto Aiazzone” ovvero dove si sfrutta talmente tanto la pubblicità per far presa sul consumatore che alla fine se ne causa la sua disaffezione invece della fidelizzazione.