Ultimi aggiornamenti sulle norme per i liquidi nel bagaglio a mano: più flessibilità e meno vincoli per i viaggiatori. Ecco cosa sapere.

Viaggiare in aereo sta diventando sempre più semplice, anche grazie alle recenti modifiche alle normative sui liquidi nel bagaglio a mano. Le nuove regole, pensate per garantire maggiore comodità e sicurezza, eliminano molte delle restrizioni precedenti, permettendo ai passeggeri di portare con sé una quantità maggiore di liquidi senza complicazioni. Ecco cosa cambia concretamente, come preparare il bagaglio a mano e quali sono le nuove disposizioni da conoscere per viaggiare senza stress.

Liquidi in aereo: origini delle restrizioni e eccezioni previste

Le restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano risalgono al 2006, nate per contrastare il rischio di ordigni liquidi a bordo. Da allora, il limite di 100 millilitri per contenitore è stato il criterio principale, con alcune eccezioni per medicinali, alimenti per neonati e liquidi destinati a regimi dietetici particolari, che restano ammessi in quantità superiori previo controllo. Grazie all’innovazione tecnologica e alla tomografia computerizzata adottata negli ultimi anni, i controlli diventeranno più rapidi e meno invasivi, aprendo la strada a un’esperienza di viaggio più agevole e flessibile.

Nuove regole per i liquidi nel bagaglio a mano: una svolta per i passeggeri

Sta per arrivare una vera rivoluzione per chi viaggia con il bagaglio a mano. Profumi, alcolici e bottiglie potranno presto essere nuovamente trasportati senza limiti di quantità, almeno negli aeroporti principali d’Europa. Dopo un periodo di sospensione, gli scanner di ultima generazione, che permettono di analizzare il contenuto delle valigie senza estrarre liquidi o dispositivi elettronici, potrebbero tornare operativi già questa estate, eliminando il vincolo dei 100 millilitri per i liquidi a bordo.

Tecnologia avanzata e tempistiche di implementazione

Il via libera definitivo all’aggiornamento degli scanner Hi-Scan 6040 CTiX, sviluppati da Smiths Detection, è previsto entro fine luglio o inizio agosto, grazie al giudizio della Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac). Questi apparecchi utilizzano un software avanzato che scansiona tridimensionalmente i bagagli, identificando rapidamente sostanze pericolose senza dover separare tablet, smartphone o altri dispositivi.

L’installazione interesserà aeroporti strategici come Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo e Torino, beneficiando milioni di viaggiatori ogni anno. Tuttavia, a causa degli alti costi e delle problematiche tecniche passate, il nuovo sistema sarà inizialmente disponibile solo negli scali dotati di Smart Security.