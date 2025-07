Sarà un sabato nero per chi dovrà viaggiare in aereo, per via di uno sciopero nazionale di quattro ore: tutti i dettagli.

Sarà un sabato nero per chi dovrà viaggiare in aereo. Per domani infatti, sabato 26 luglio 2025, ci sarà uno sciopero nazionale del settore aereo di quattro ore: ecco tutti i dettagli.

Sciopero aerei sabato 26 luglio 2025: disagi in tutta Italia

Dopo lo stop del 10 luglio scorso, un’altra giornata di protesta per il settore, che causerà disagi per i viaggiatori in tutta Italia. Lo sciopero durerà per quattro ore, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e coinvolgerà il personale di volo, tra cui piloti, assistenti di volo e personale di terra. Per l’esattezza, si fermeranno i lavoratori delle aziende che operano nel comparto aereo-aeroportuale-indotto, associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering, Fairo. Sono esclusi i voli da e per Palermo. In sciopero anche il personale di Swissport di Milano (scalo di Linate), proclamato da Uiltrasporti, Fit Cisl e Filt Cgil

Sciopero aerei sabato 26 luglio 2025: voli cancellati

Come visto sarà un sabato difficile per chi dovrà prendere un aereo, per via dello sciopero di quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00. Se dovete prendere un volo domani, andate sul sito dell’Enac dove, all’interno della sezione “voli garantiti in caso di sciopero” è disponibile l’elenco dei voli confermati per domani 26 luglio.