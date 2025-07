Per il mese di luglio arriverà il cedolino NoiPA per il personale della pubblica amministrazione, misura particolarmente rivolta agli insegnanti e al personale ATA scopriamo insieme quando inizierà l’invio degli accrediti e l’ammontare dei bonus che spettano a determinate categorie.

Cedolino NoiPA luglio 2025: quando partono gli accrediti

Il cedolino NoiPA per il mese di luglio vedrà un cambiamento in positivo per gli insegnanti e il personale ATA in quanto vedranno un aumento in busta paga per via dell’aumento dell’IVC e alla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale volute dal governo Meloni.

L’accredito dello stipendio come svelato dal sito specializzato orizzontescuola.it inizierà ad essere erogato a partire dal giorno 23 del mese.

La stabilità del taglio del cuneo fiscale comporta un aumento del quinto massimo cedibile, condizione ideale per richiedere un prestito in convenzione NoiPA.

Prestito in convenzione NoiPA, in cosa consiste

In pratica il prestito in convenzione NoiPA è un prestito a tasso agevolato per il personale ATA e gli insegnanti, gli importi che si possono richiedere vanno da un minimo di 1.200 euro ad un massimo di oltre 75.000 euro.

Per richiederlo basta compilare il modulo ed inviare la domanda, successivamente si verrà chiamati da un consulente dedicato che proporrà una simulazione o un preventivo, entrambi totalmente gratuiti e non vincolanti.

Una svolta rispetto al passato che mostra come anche l’amministrazione pubblica stia svoltando verso la digitalizzazione.