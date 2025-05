Il decreto sulla pubblica amministrazione: un passo avanti

Il recente voto del Senato ha confermato la fiducia al governo riguardo al decreto sulla pubblica amministrazione, con un risultato di 99 voti favorevoli, 70 contrari e due astensioni. Questo provvedimento, che ha già ricevuto l’approvazione della Camera lo scorso 23 aprile, segna un cambiamento significativo nella gestione delle pubbliche amministrazioni italiane, sotto l’iniziativa della premier Giorgia Meloni e del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Riforme strutturali e nuove opportunità

Il decreto, pur apparendo tecnico, ha il potere di ridefinire l’architettura della Pubblica Amministrazione, intervenendo su questioni cruciali come il reclutamento, la mobilità e le stabilizzazioni del personale. Una delle novità più rilevanti è l’istituzione della Commissione Ripam, che avrà il compito di coordinare e gestire le procedure concorsuali, garantendo una governance più efficace nel reclutamento.

Particolare attenzione è stata dedicata agli Enti locali, dove si prevede un miglioramento delle condizioni economiche per i dipendenti, grazie all’approvazione dell’aumento del salario accessorio. Questo intervento mira a colmare una storica disparità retributiva rispetto alle amministrazioni centrali, offrendo un incentivo per attrarre talenti nel settore pubblico.

Misure per il futuro della pubblica amministrazione

Tra le misure introdotte, spicca la possibilità per Regioni, Province e Città Metropolitane di assumere diplomati degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) con contratti a tempo determinato. Questa iniziativa è volta a rinnovare il personale della pubblica amministrazione, portando competenze tecniche qualificate e attirando le nuove generazioni verso il settore pubblico.

Inoltre, il portale Inpa diventa il punto di riferimento obbligato per tutti i concorsi pubblici, mentre le amministrazioni sono tenute a reintegrare almeno il 15% del personale in comando da oltre 12 mesi. A partire dal prossimo anno, i contratti per il personale in comando non trasformati in assunzione cesseranno automaticamente, senza possibilità di proroga, per un periodo di almeno 18 mesi. Queste misure sono pensate per contrastare il precariato nella pubblica amministrazione.

Investimenti e risorse per le aree colpite

Il decreto prevede anche la riassegnazione delle risorse già stanziate e non utilizzate dai Comuni che hanno richiesto contributi per le spese relative ai Segretari comunali. Inoltre, sono state stabilite misure specifiche per rafforzare il personale nelle aree colpite dai terremoti del 20, nonché nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Questi interventi rappresentano un segnale di attenzione verso le comunità in difficoltà, contribuendo a una ripresa più rapida e sostenibile.