Punture di zanzare: come alleviare i sintomi

Le punture di zanzara si presentano come piccoli rigonfiamenti rossi sulla pelle e sono provocate solo dalle femmine, che hanno bisogno delle proteine del sangue per far maturare le uova. Di solito causano prurito e fastidio temporaneo, ma possono trasmettere malattie anche gravi. Scopriamo insieme come riconoscerle, come alleviare i sintomi e quali strategie adottare per prevenirle.

Punture di zanzare

Le zanzare sono insetti diffusi in gran parte del mondo e trovano nell’acqua stagnante l’habitat ideale per riprodursi. Pozzanghere, sottovasi, bidoni scoperti o vecchi pneumatici, infatti, possono trasformarsi facilmente in focolai di larve. A pungere sono soltanto le femmine, che necessitano del sangue per nutrire le uova, mentre i maschi si limitano a cibarsi di nettare.

Quando una zanzara punge, utilizza un apparato boccale sottilissimo, simile a un ago, con cui perfora la pelle e aspira il sangue. Durante quest’azione rilascia saliva, che viene riconosciuta dal nostro organismo come un agente esterno, causando gonfiore, rossore e prurito.

Oltre al fastidio immediato, dopo aver punto una persona o un animale infetto, le zanzare possono rappresentare un rischio sanitario trasmettendo virus e parassiti.

Punture di zanzare: consigli

Nella maggior parte dei casi la puntura della zanzara appare come un piccolo pomfo rosso che prude per qualche giorno, ma in alcuni individui possono verificarsi reazioni più marcate per le quali è bene sempre chiedere un parere medico.

Per alleviare i sintomi si possono utilizzare creme lenitive o rimedi naturali, ma è importante resistere alla tentazione di grattarsi perché questo aumenta il rischio di infezioni cutanee.

La prevenzione rimane comunque la strategia più efficace. Ecco alcune buone pratiche da seguire:

Eliminare ogni ristagno d’acqua da giardini e balconi

da giardini e balconi Indossare abiti lunghi e di tessuto spesso

Installare zanzariere su porte e finestre

su porte e finestre Limitare la permanenza all’aperto nelle ore di maggiore attività delle zanzare, cioè all’alba e al tramonto

