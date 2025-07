Pesciolini d’argento: cause della loro presenza e come allontanarli

I pesciolini d'argento non sono un pericolo per la nostra salute, ma sono comunque una seccatura. Ecco come allontanarli.

I pesciolini d’argento sono dei parassiti che possono essere allontanati dalle nostre case in modo rapido e naturale. Il loro nome è dovuto al colore argenteo e al modo in cui si muovono, che ricorda quello dei pesci. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché invadono le nostre case e come allontanarli con i rimedi naturali.

Pesciolini d’argento

I pesciolini d’argento si nutrono delle sostanze zuccherine naturalmente presenti in numerosi oggetti domestici, come colla, fibre di tessuto, vernici, ma amano infestare anche alimenti come, ad esempio, i cereali. L’aspetto più interessante (e negativo allo stesso tempo) di questi ospiti indesiderati è che possono sopravvivere fino a otto anni e riprodursi velocemente, anche più volte nel corso della loro esistenza. Per questa ragione, se in casa noti anche uno solo di questi insetti, dovresti ispezionarla al fine di scongiurare il rischio di infestazione.

Come la maggior parte di insetti e parassiti, anche i pesciolini d’argento amano il buio e l’umidità e, spesso, è proprio in questi posti che si nascondono per depositare le loro uova. Fortunatamente, non mordono, non pungono e non sono vettori di alcuna malattia. Tuttavia, averli in casa è una vera seccatura ed ecco perché dovremmo attivarci per allontanarli il prima possibile.

Pesciolini d’argento: consigli

I pesciolini d’argento strisciano velocemente in casa nostra attraversando la più piccola delle fessure. E’ ovvio che, se vuoi ispezionare la tua casa, dovresti prestare particolare attenzione ad eventuali crepe o fessure lungo le pareti intorno a porte, finestre o battiscopa. Nel caso dovessi notarle, provvedi a sigillarle immediatamente.

E’ sempre buona norma pulire regolarmente e da cima a fondo la tua casa. Non solo i pavimenti, le superfici e i mobili, ma anche il loro interno. Se hai un giardino, mantienilo pulito. I pesciolini d’argento sono molto bravi a nascondersi anche negli accumuli di sporcizia. Allo stesso modo, se stai pensando di fare dei lavori in casa, fai molta attenzione al materiale di costruzione o ristrutturazione che porti dall’esterno.

Come sempre, rimuovi ogni residuo di cibo umano e animale e conserva gli avanzi in contenitori ermetici o ben sigillati. Come detto, sebbene i pesciolini d’argento siano attratti dagli oggetti domestici, di tanto in tanto, possiamo ritrovarceli anche nel nostro cibo!

Pesciolini d’argento: miglior rimedio naturale

La migliore difesa in caso di invasione in casa dei pesciolini d’argento è la prevenzione. Poiché questi parassiti si riproducono velocemente e possono sopravvivere ben al di sopra la media rispetto a molti altri insetti, allontanarli una volta che hanno infestato la tua casa può essere complicato.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per prevenire la presenza in casa dei pesciolini d’argento e, eventualmente, provvedere ad allontanare quelli presenti. Si tratta di un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, disturba gli ambienti in cui questi insetti si nascondono.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciarlo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

