Zanzare in estate: perché pungono e come alleviare i sintomi

Zanzare in estate: perché pungono e come alleviare i sintomi

Le zanzare hanno la capacità di infastidire la più piacevole delle serate estive. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarle e perché alcune persone non subiscono il loro morso, mentre altre, invece, sono costrette a dover fare i conti con i pomfi che lasciano sulla loro pelle.

Zanzare in estate

Esistono oltre 3.500 specie di zanzare, suddivise in 112 generi raggruppati sotto il termine comune di “zanzara”. Ogni specie ha un suo habitat, dei comportamenti e dei rischi diversi. Alcune possono trasmettere la malaria, altre la dengue e la febbre gialla. Individuare delle soluzioni efficaci grazie alle quali limitare il rischio di essere morsi da una zanzara, dunque, può rivelarsi vitale.

Di solito, è sufficiente pulire regolarmente la casa, eliminare ogni residuo di cibo e rimuovere l’acqua stagnante per poter scongiurare ogni pericolo. Tuttavia, non sempre questo metodo funziona perché, ad esempio, alcune specie di zanzare non depongono le loro uova esclusivamente in acqua. Inoltre, il rischio non è legato solo all’estate e alle ore notturne perché vi sono alcune specie che sono attive anche in altre stagioni dell’anno e in orari diversi.

Zanzare in estate: che cosa le attira

Le zanzare scelgono le loro vittime potenziali seguendo segnali specifici. Secondo alcuni studi, è la scia di anidride carbonica che rilasciamo ad attirarle, altri ancora ritengono che un ruolo importante sia svolto dall’odore della pelle e altri ancora ritengono che, oltre a questi aspetti, anche il sudore possa essere determinante. Tuttavia, il dibattito che mantiene viva l’attenzione degli esperti è quello relativo al gruppo sanguigno. A questo proposito, vi sono studi diversi e, nonostante i risultati siano contrastanti, tutti gli studi ritengono che il gruppo sanguigno sia strategico nel renderci vittime potenziali di questi insetti.

Sfortunatamente, nessun studio ha corroborato dati certi e, in ogni caso, nessuno di noi potrebbe cambiare il gruppo sanguigno. Di conseguenza, l’unica cosa che possiamo fare è mettere in atto degli accorgimenti nella speranza di limitare il rischio di essere morsi. Come? Magari installando delle zanzariere su porte e finestre, proteggendo con un velo culle e passeggini e facendo affidamento su soluzioni efficaci ma alternative a quelle chimiche per preservare la nostra salute a 360°.

Zanzare in estate: miglior rimedio naturale

Tra le soluzioni naturali sulle quali fare affidamento per risolvere in modo definitivo il problema delle zanzare spicca Ecopest, un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana le zanzare da noi e impedisce loro di avvicinarsi.

Adatto ad un uso interno ed esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare il dispositivo acceso per 24 ore su 24. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine