Punture zanzare: cause e rimedi

L’estate è la stagione anche di insetti che giungono a disturbare rischiando di avere gambe e braccia piene di punture e di segni della loro presenza. Le punture zanzare sono sicuramente una conseguenza, ma è necessario rimediare con metodi adeguati in modo da non andare incontro a reazioni allergiche o conseguenze serie. Scopriamo come poter intervenire.

Punture zanzare

I mesi estivi si rivelano sicuramente i più importanti e anche difficili, non solo per il caldo da affrontare, ma anche per la comparsa di insetti quali le zanzare. Questi parassiti, presenti soprattutto la sera, si fanno sentire perché vanno a pungere creando ponfi su gambe e braccia , quindi le aree maggiormente coperte.

Le loro punture possono essere alquanto fastidiose e causare delle reazioni allergiche da non prendere assolutamente sottogamba. Alcune delle punture zanzare possono provocare bruciore, ma anche sintomi dolore, prurito e rossore in alcuni casi. Quindi è bene fare particolare attenzione.

Queste reazioni alle punture delle zanzare sono considerate alquanto normali. In alcuni casi, invece, la reazione rischia di protrarsi anche per più giorni fino a un massimo di 10 accompagnate da altri sintomi quali nausea, febbre e spossatezza. Ovviamente per le punture dipende anche molto dalla specie. In caso di zanzara tigre è bene fare particolare attenzione e calzi immediatamente presso un esperto.

Punture zanzare: cause

Considerando che le punture zanzare agiscono soprattutto nel periodo estivo, è bene capire e sapere che il caldo, quindi le alte temperature di questi giorni hanno portato a una diffusione massiccia di questi insetti. Il caldo tende a rendere questi insetti maggiormente irritabili per cui le punture sono in aumento.

Durante le ondate di caldo tendono a essere maggiormente aggressive e irritabili proprio perché in alcuni casi vanno a proteggere i loro nidi per cui agiscono andando a pungere. Il caldo porta poi ad accelerare la diffusione e sviluppo di questi insetti che necessitano di maggiore acqua e cibo

Proprio questi elementi, quali l’acqua il cibo, questi insetti sanno molto bene di trovarli a contatto con l’uomo ed è per questo che tendono a invadere le abitazioni o i giardini durante la stagione estiva da qui ecco che poi le Punture zanzare tendono ad aumentare che creando una serie di reazioni.

Ovviamente per proteggersi è fondamentale cercare di evitare tutte quelle zone e gli stagni d’acqua compresi vasi sottovasi eccetera. In questo modo si riesce a evitare le punture zanzare e avere un’estate un po’ più tranquilla. Tra le cause, è bene anche fare attenzione anche a determinati profumi e sapori che questi insetti prediligono.

Per le punture zanzare è poi utile affidarsi a rimedi casalinghi e naturali che aiutano sicuramente a trattare l’area punta aiutando così a lenire il prurito dando un po’ di sollievo. Si consiglia poi di evitare le aree stagnanti perché proprio lì tendono a ritrovarsi e depositarsi questi insetti.

Punture zanzare: dispositivo

Per difendersi ed evitare così le punture zanzare si consiglia rimedi efficaci come Ecopest Home, che si distingue da altri in commercio per essere molto di più di un rimedio naturale. Infatti è una soluzione tecnologica che si avvale di metodi come l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per tenerli alla larga.

Sono proprio infatti gli ultrasuoni ad esercitare la massima efficacia proprio perché i loro suoni sono captati da questi insetti per cui tendono a non invadere la casa che risulta così essere maggiormente accogliente e ospitale. Inoltre, l’uso di questo repellente permette una protezione totale per esseri umani e animali domestici.

Un repellente che si attiva collegandolo alla presa di corrente e lasciandolo in funzione per 24 h su 24 per 7 giorni su 7 agendo anche su una superficie di 250 metri quadrati garantendo la protezione totale. Combatte e allontana, non soltanto gli insetti come le zanzare, ma anche altri parassiti che si aggirano per casa: le cimici, le mosche, ma anche i roditori, le terme, le termiti.

Questo dispositivo funziona anche per essere del tutto innocuo e non nocivo, ma silenzioso e molto silenzioso evitando di disturbare e di essere fastidioso per il vicinato.

Una formula da acquistare soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato inserisce i dati nel modulo presente per ricevere la chiamata dell’operatore che conferma le indicazioni inserite evadendo l’ordine. Il costo di questo repellente ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento affidabile a Paypal, carta di credito e contanti direttamente al corriere quando giunge per la consegna

