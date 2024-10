Putin incontra Dilma Rousseff al summit dei Brics a Kazan

Milano, 22 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l'ex presidente brasiliano e capo della New Development Bank, Dilma Rousseff, a Kazan. Oltre una ventina di leader mondiali si riuniscono in Russia per l'apertura di un summit di tre giorni del gruppo Brics, un'alleanza di...

Milano, 22 ott. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’ex presidente brasiliano e capo della New Development Bank, Dilma Rousseff, a Kazan. Oltre una ventina di leader mondiali si riuniscono in Russia per l’apertura di un summit di tre giorni del gruppo Brics, un’alleanza di economie emergenti che il Cremlino spera possa sfidare “l’egemonia” occidentale. Il summit è il più grande incontro del genere in Russia da quando ha ordinato l’ingresso delle truppe in Ucraina.