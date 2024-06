Qualità della vita: Trento primeggia in Italia e in Europa

Qualità della vita: Trento primeggia in Italia e in Europa

Trento guida la classifica delle città italiane per qualità della vita, seguita da altre città come Trieste e Cagliari

Secondo l’indagine “Qualità della vita nelle città europee” condotta dalla Commissione Europea con il supporto dell’Istat, Trento si colloca al primo posto sia in Italia che in Europa.

Insoddisfazione a Taranto e in altre città del sud

Con un impressionante 95,4% di popolazione soddisfatta, Trento guida la classifica delle città italiane per qualità della vita, seguita da altre città del nord come Trieste e Cagliari. All’estremo opposto, Taranto registra il livello più basso di soddisfazione, con solo il 47,8% dei residenti che si dichiarano contenti della loro vita in città. La qualità dei servizi sanitari vede una forte divisione nord-sud, con le città settentrionali che mostrano una percentuale di soddisfazione superiore al 60%, mentre al sud questa percentuale scende sotto il 50%. Bologna, con oltre il 70%, guida la classifica della soddisfazione per i servizi sanitari, seguita da Verona, Firenze, Trieste e Parma. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, le città con i cittadini più soddisfatti sono Milano, Trieste e Bolzano, mentre le città del sud e Roma mostrano i livelli più bassi di gradimento.

Percezione di peggioramento in alcune città

A Firenze, Sassari e Bolzano, molti cittadini percepiscono un peggioramento della qualità della vita negli ultimi cinque anni. Al contrario, Bari mostra una delle migliori tendenze a livello europeo, con oltre la metà della popolazione che ritiene migliorata la qualità della vita. La pulizia delle strade è un punto dolente per molte città italiane, con meno della metà degli abitanti soddisfatti in tre quarti delle città esaminate. La percezione di sicurezza è bassa in città come Catania, Milano, Taranto e Genova, dove meno del 30% degli abitanti si sente sicuro a camminare da solo di notte. Roma registra la percentuale più bassa tra le capitali europee, con solo il 36,8% dei residenti che si sente al sicuro.