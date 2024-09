Quanto ha registrato la quarta puntata del Grande Fratello nell'ascolto del 26 settembre?

Stiamo discutendo dell’audience televisiva. La 18esima stagione del Grande Fratello è iniziata e, durante il quarto episodio, Yulia Bruschi è stata votata come la favorita dal pubblico, rendendola immune alla prima eliminazione. Questa si unisce a Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, già immuni dalla puntata precedente. Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes e Shaila Gatta invece sono stati sottoposti al televoto, non per eliminazione ma per determinare il primo candidato alla rimozione.

Il quarto episodio ha avuto 1.993.000 spettatori, pari al 16,3% di share; al contrario, la fiction Kostas su Rai1 ha raggiunto 2.792.000 spettatori, con uno share del 16,9%.

Grande Fratello 18 | Audiencia

1^ episodio: 2.510.000 spettatori – 21,28% di share

3^ episodio: 2.238.000 spettatori – 18,5% di share

4^ episodio: 1.993.000 spettatori – 16,3% di share

I concorrenti della Casa includono:

Amanda Lecciso

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi

Helena Prestes

Iago Garcia

Ilaria Clemente

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Le Non è la Rai

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Luca Giglio Giglioli

Mariavittoria Minghetti

Michael Castorino

Shaila Gatta

Tommaso Franchi

Yulia Bruschi