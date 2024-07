Entro luglio è in arrivo la quattordicesima 2024, una somma extra per lavoratori dipendenti e pensionati: il calendario e a chi spetta

Nel mese di luglio arriverà la quattordicesima 2024, saranno in totale circa 8 milioni i lavoratori dipendenti e pensionati italiani che riceveranno la mensilità aggiuntiva: ecco a chi spetta.

Quattordicesima 2024: a chi spetta

Hanno diritto alla quattordicesima 2024:

Dipendenti con contratto collettivo nazionale del lavoro nei settori terziario, commercio e turismo, alimentare, chimica, pulizia e multiservizi, autotrasporti e logistica;

Pensionati che hanno almeno 64 anni e sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

Coloro che hanno un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Circa 8 milioni i lavoratori dipendenti che riceveranno la mensilità aggiuntiva, con importo medio di 1.500.

Quattordicesima: importi

La mensilità aggiuntiva sarà di:

437 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi;

546 euro per i lavoratori dipendenti con contributi tra i 15 e i 25 anni e per i lavoratori autonomi con contributi tra i 18 e i 28 anni;

655 euro per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi;

Per chi ha un reddito superiore a 11.672,89 euro, l’importo della quattordicesima sarà di 336 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi.

I lavoratori dipendenti con contributi tra i 15 e i 25 anni e i lavoratori autonomi con contributi tra i 18 e i 28 anni riceveranno un pagamento di 420 euro.

504 euro per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi.

Calendario dei pagamenti quattordicesima 2024

Per chi riceve la pensione tramite accredito bancario, la data di pagamento era prevista per lunedì primo luglio 2024, chi invece la ritira alle Poste dovrà seguire il calendario in base alle iniziali del proprio cognome:

• A – B: lunedì 1° luglio 2024

• C – D: martedì 2 luglio 2024

• E – K: mercoledì 3 luglio 2024

• L – O: giovedì 4 luglio 2024

• P – R: venerdì 5 luglio 2024

• S – Z: sabato 6 luglio 2024