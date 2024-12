Question time in aula: focus su sicurezza e industria

Il question time: un momento di confronto

Alle 15 di oggi, l’Aula di Montecitorio ha ospitato il question time, un’importante occasione di confronto tra il governo e i rappresentanti del Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha affrontato diverse interrogazioni, toccando temi cruciali come l’applicazione delle linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questo argomento, sollevato dall’onorevole Pittalis di Forza Italia, evidenzia l’importanza di garantire una gestione efficiente e competente delle risorse umane nel settore della sicurezza pubblica.

La sicurezza a Napoli e provincia

Un altro punto centrale delle interrogazioni è stato il tema della sicurezza a Napoli e provincia. L’onorevole Borrelli ha chiesto chiarimenti sui presidi di sicurezza e sugli organici delle forze dell’ordine, un aspetto fondamentale per garantire la tranquillità dei cittadini in un’area spesso colpita da fenomeni di criminalità. Piantedosi ha assicurato che il governo sta lavorando per potenziare la presenza delle forze dell’ordine, con iniziative mirate a migliorare la sicurezza pubblica.

Violenza contro il personale sanitario

Un’altra interrogazione, presentata dall’onorevole Ziello della Lega, ha riguardato la violenza contro il personale sanitario e sociosanitario. Il ministro ha sottolineato l’importanza di proteggere chi lavora in ospedale, annunciando ulteriori iniziative per rafforzare i presidi di polizia presso le strutture sanitarie. Questo è un tema di grande attualità, considerando l’aumento degli episodi di violenza che hanno colpito il personale medico e paramedico, specialmente durante la pandemia.

Il settore industriale e il Made in Italy

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a interrogazioni relative alla situazione del settore industriale. In particolare, ha affrontato la questione della società Beko e il rispetto delle prescrizioni del decreto sul golden power, evidenziando l’importanza di tutelare gli interessi strategici del Paese. Inoltre, Urso ha discusso della vertenza riguardante gli stabilimenti Berco e delle iniziative a sostegno del settore della moda, con l’istituzione di un tavolo di crisi nazionale per affrontare le difficoltà del comparto.

Crisi del settore automobilistico

Un altro tema caldo è stato quello della crisi del settore automobilistico, con particolare riferimento alla situazione di Trasnova e al gruppo Stellantis. L’onorevole Conte del Movimento 5 Stelle ha chiesto un tavolo di confronto per rilanciare la produttività e i livelli occupazionali. Urso ha confermato l’impegno del governo nel sostenere il comparto, fondamentale per l’economia italiana, e ha promesso di monitorare attentamente le evoluzioni del mercato.