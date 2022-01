Quirinale, Letta: anche centrodestra per Presidente super partes

Roma, 27 gen. (askanews) – “É una giornata importante perché il centrodestra ha dovuto cambiare linea e venire sulla linea che noi portiamo avanti da una settimana, ovvero un presidente super partes eletto da tutti e non un presidente di parte come hanno sempre impostato loro. Per noi è comunque un risultato positivo di cui siamo contenti”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta, uscendo dall’assemblea dei grandi elettori dei Democratici e alla vigilia della quarta votazione per il Capo dello Stato.