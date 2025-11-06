Quirinale: Mattarella riceve rappresentanza Uneba

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale - Uneba, guidata dal presidente Franco Massi e dal presidente onorario Maurizio Giorda...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale – Uneba, guidata dal presidente Franco Massi e dal presidente onorario Maurizio Giordano. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il presidente dell'Uneba Massi, l'operatrice socio sanitaria Clementa Dos Olios Vieira e la segretaria Uneba Rosalba Canetta.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Si legge in una nota del Quirinale.