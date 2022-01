Quirinale, Meloni: rosa non tattica, chiediamo rispetto

Roma, 25 gen. (askanews) – “Quella che stiamo proponendo oggi non è né una rosa di candidati di bandiera e tattica. Sono presupposti di numeri e di politica”. Lo ha detto in conferenza stampa la leader di Fdi Giorgia Meloni.

“Punto primo: il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il presidente della Repubblica ma ha numeri maggiori e quindi il centrodestra ha diritto di proporre una rosa, a fare delle proposte e a chiedere agli altri di esprimersi su queste proposte.

Che è esattamente quello che a parti invertite gli altri farebbero con noi, anzi, hanno provato a fare questa proposta anche non avendo i nostri stessi numeri e questo vuol dire che la proposta è sensata”, ha aggiunto.

Inoltre, “al netto di Carlo Azeglio Ciampi, gli ultimi presidenti della Repubblica sono stati tutti provenienti dalla sinistra in una nazione in cui si stima che la maggioranza dei cittadini sia di centrodestra. Allora io credo che in una normale democrazia dell’alternanza, si dovrebbe valutare con rispetto la possibilità che il prossimo presidente della Repubblica non sia espresso dalla parte che ha già eletto gli ultimi quattro”.