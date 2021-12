Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Mai sentito Berlusconi pronunciare una frase del genere. Non c’è neanche una sua candidatura quindi…è veramente inverosimile ciò che è stato detto”. Così il coordinatore di FI Antonio Tajani, intervistato dal Giornale Radio Rai entra smentisce le voci secondo cui Silvio Berlusconi non si fiderebbe dei suoi alleati per la corsa al Colle.

Lanciando un avviso: così si rompe l’alleanza di centrodestra.